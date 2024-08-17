Молодые медиаталанты Подмосковья могут пройти программу «Академия новых медиа»
Мастерская новых медиа объявляет старт новой программы — «Академия новых медиа». Об этом сообщили в мастерской.
Обучение предназначено для медийщиков в возрасте от 18 до 25 лет.
Участники программы смогут:
узнать, как выстроить свой трек развития в медиа;
создать медиапродукт;
получить наставника и пройти стажировку в крупнейших медиа России.
Также для участников топовые эксперты проведут мастер-классы. Предусмотрена и практика.
Набор проходит по трем направлениям: Telegram, VK, Личный бренд.
Зарегистрироваться можно по ссылке. Первый поток стартует уже 23 сентября.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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