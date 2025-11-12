Молодые аграрии Подмосковья приглашаются на всероссийский конкурс «Я в агро»

Начался прием заявок на всероссийский конкурс «Я в агро», направленный на поддержку молодежи в агропромышленном комплексе. Мероприятие проводится Россельхозбанком при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Российского Союза Молодежи. Подать заявку на участие можно до 1 декабря 2025 года через специальную цифровую платформу . Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Конкурс проходит по четырем основным направлениям: «Выбирай будущее» для учащихся агроклассов и студентов, «Создавай свое» для молодых агропредпринимателей, «Вдохновляй других» для агроблогеров и «Меняй к лучшему» для работников АПК от 18 до 35 лет. Участников ждут заочный этап с решением практических заданий и очные полуфиналы. А финал пройдет в рамках форума «Агропродвижение» в июле 2026 года.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают важность проведения мероприятий, направленных на привлечение молодежи в агропромышленный комплекс. Победители конкурса получат инвестиционную поддержку, возможности для стажировок на предприятиях АПК и медиапродвижение своих проектов.

Конкурс способствует профессиональному развитию молодых специалистов и укреплению кадрового потенциала отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.