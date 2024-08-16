Молодожены из Богородского округа отдали военным «цветочные» деньги

Молодожены из Богородского округа вместо подарков на свадьбу помогли военным в зоне СВО, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Даниил и Кристина узнала о трагической гибели участника спецоперации из Электроуглей Сергея Шобанова и связалась с его семьей.

"Ребята связались с моим супругом, спросили: Чем мы можем помочь? Но мы ответили, что нам не нужна помощь, а что намного важнее — поддержать ребят из роты нашего сына», — поделилась мама участника СВО.

Пара вместо цветов на свадьбу попросила гостей подарить деньги, которые будут переведены на счёт, открытый на имя Сергея.

Родные, близкие и друзья активно поддержали идею молодых супругов.

Сергей Шобанов стал участником спецоперации на Херсонском направлении в августе 2022 года, командовал ротой. В августе 2023-го он погиб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями СВО из региона и вручил им медали «За храбрость», «За отвагу» и Ордена Мужества.

«У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее. Сегодня все мы сплотились, как никогда, потому что боремся за мир, за то, чтобы у наших границ не было тех, кто нам угрожает и пытается диктовать свои условия», — заявил Воробьев.

