«Молодой учитель» представит Ленинский округ на всероссийском конкурсе

В Ленинском городском округе завершился муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2025», в котором приняли участие 12 молодых педагогов из общеобразовательных организаций муниципалитета. На региональном этапе представлять округ будет учитель начальных классов из Молоковской школы — Карина Злобина, которая в сумме набрала наибольшее количество баллов, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Дети на протяжении всего этого этапа поддерживали меня, им было очень интересно. Они с нетерпением ждали подведения итогов, постоянно спрашивая о победе их учителя. Это было очень мило с их стороны, дети действительно переживали. Когда после каникул озвучили результаты, ученики были невероятно счастливы за достижение своего учителя», — приводятся в сообщении слова учителя начальных классов Карины Злобиной.

Молодые педагоги прошли три конкурсных испытания: учебное занятие, презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается» и публичное выступление. За каждое задание они получали баллы, которые в дальнейшем суммировались и подводился окончательный итог. В номинации «Молодой учитель» Карина Злобина представит Ленинский округ на областном этапе конкурса уже в конце ноября 2024 года в Орехово-Зуево.

«Всем педагогическим коллективом мы поддержали выбор Карины Эдуардовны. Это отличная возможность проявить себя и подать пример ученикам. Для меня, как для руководителя, самое важное, что глаза молодых специалистов горят», — добавила и. о. директора Молоковской школы Светлана Сморчкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.