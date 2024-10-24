Молодой педагог приступила к работе в Кашире

Оксана Михайлович — выпускница детской школы искусств городского округа Кашира. В этом году она вернулась в школу уже в качестве преподавателя, одновременно продолжая учиться в Государственном социально-гуманитарном университете в Коломне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Этот год — выпускной для молодого педагога. Ей предстоит работа над дипломным проектом. И, хотя Михайлович нравится учиться в университете, в Каширу она вернулась с радостью.

«Мой учитель Анна Маковская на занятиях всегда создавала особую атмосферу творчества. Мы постоянно генерировали идеи, реализовывали проекты. Этого мне так не хватало в университете. А теперь вернулось состояние, по которому я очень скучала три года, — состояние активного творчества», — говорит молодой педагог.

Со своим наставником Оксаной Дзюбой начинающий преподаватель планирует уроки, советуется, обсуждает интересные замыслы. Собираясь на свой первый урок в качестве преподавателя, Михайлович переживала, все ли у нее получится, но поддержка старших товарищей придала ей уверенности.

На своих уроках молодой преподаватель стремится своим ученикам привить не только любовь к живописи, искусству, но и поддержать их в преодолении трудностей. Она хорошо знает, что не все получается сразу, но главное — не сдаваться.

Несколько лет назад Оксане Михайлович и самой пришлось проявить характер, отстаивая свое право выбора быть педагогом, работать с детьми и подростками. Своей учебой, а теперь и работой, молодой специалист доказывает правильность выбранного профессионального пути.

«Сейчас все мои родные поддерживают меня. А я чувствую себя на своем месте. Несмотря на многие трудности, я не перестаю идти к своей цели. Мне нравится передавать свои опыт и знания ребятам. Интересно слушать их. Мне хочется быть для них не просто учителем. Хочется стать для них другом, наставником, к которому они смогут обратиться за помощью и советом в любой момент», — делится мыслями молодой педагог.

Поддерживают Оксану Михайлович и руководство, опытные педагоги Детской школы искусств. Ведь возвращение выпускников в родные стены гарантирует сохранение лучших традиций преподавания и воспитания молодого поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.