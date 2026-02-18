Молодой дворник из Клина меняет отношение к профессии

Дворник Егор Добрынин из Клина начал рабочий день с уборки снега и наледи на улицах города. Молодой специалист выбрал профессию по примеру матери и считает ее важной для комфорта жителей.

Егор Добрынин приступил к работе в шесть утра, очистив пешеходные дорожки у трех домов на улице Новой и у мемориала. После уборки он обработал тротуары реагентами для безопасности прохожих.

Профессию дворника Егор выбрал, следуя примеру матери, которая также заботилась о чистоте города. По его словам, привычка к труду сформировалась с детства, а работу дворника он считает нужной и уважаемой, ведь она обеспечивает комфорт для жителей.

По образованию Егор — слесарь четвертого разряда, опыт получил на практике, работая с коллегами. Уже год он трудится в компании «Чистый город», где современные технологии помогают делать уборку эффективнее.

Егор отмечает, что его работа развивает трудолюбие, ответственность и стойкость к непогоде. Во время аномального циклона «Фрэнсис» он одним из первых вышел на расчистку города.

Свободное время Егор проводит с женой, помогая ей готовить собак к выставкам. В будущем он планирует продолжать работать в команде и делать город чище, радуя прохожих своим трудом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.