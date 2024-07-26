Молодогвардейцы Подмосковья потребовали прекратить убивать детей Донбасса

В предверии Дня памяти детей — жертв войны на Донбассе активисты «Молодой Гвардии Единой России» вышли на акцию протеста «Нельзя забыть, нельзя простить» перед посольствами недружественных стран, передает пресс-служба партии.

1,5 тыс. молодогвардейцев и представителей «Волонтерской роты» прошли колонной в столице, держа в руках портреты и цветы, чтобы почтить память погибших детей и призвать сторонников киевского режима прекратить финансирование геноцида. Шествие завершилось у 13 посольств — США, Германии, Великобритании, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Франции, Чехии, Греции и Финляндии. Там прошли митинги с лозунгами: «Нельзя забыть, нельзя простить», «С детьми воюют только трусы».

Активисты подмосковной «Молодой Гвардии» провели акцию у посольства Италии, почтив память погибших детей минутой молчания.

«Это траурная дата для всех нас. С тех пор, как начались военные действия в ДНР, от обстрелов со стороны Украины погибло 240 детей, еще почти тысяча получили ранения. И это число растет с каждым годом. К сожалению, некоторые западные страны поддерживают это, поставляя оружие, от которого погибают невинные люди. Мы считаем, что все виновные в преступлениях должны быть призваны к ответу. Сегодняшней акцией мы призываем прекратить поддержку кровопролития», — отметила руководитель Московского областного регионального отделения МГЕР, муниципальный депутат Диана Алумянц.

День памяти детей — жертв войны в Донбассе ежегодно отмечается в Донецкой Народной Республике 27 июля. Это день памяти невинных жертв украинского режима.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.