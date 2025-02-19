Молодогвардейцы Подмосковья обучили студентов Королева управлению беспилотниками

В Королеве активисты подмосковной «Молодой Гвардии Единой России» провели занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами для студентов Технологического университета им. летчика-космонавта А. А. Леонова. Теоретическое и практическое занятие прошло в рамках проекта «Дрон Победы», передает пресс-служба партии.

Сначала участникам рассказали об устройстве дронов и о том, как они работают, а затем предоставили возможность отработать навыки пилотирования на специализированных симуляторах и реальных аппаратах.

Автор проекта «Дрон Победы» Александр Панкратов отметил, что сфера беспилотной авиации на текущий момент активно развивается, поэтому у молодежи это перспективное направление вызывает интерес.

«Мы рассказываем ребятам, как собрать дрон, как им управлять и в каких сферах он может применяться. Проект предполагает, что собранные и испытанные дроны будут переданы военнослужащим, участвующим в спецоперации. Это существенная поддержка для наших бойцов, ведь БПЛА активно используются для разведки, доставки грузов и других задач на передовой», — рассказал Александр Панкратов.

Особое внимание на занятии было уделено вопросам безопасности и соблюдению нормативных требований при эксплуатации БПЛА.

В мероприятии приняла участие руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц. Она не только посетила мастер-класс, но и провела встречу с руководством учебного заведения.

«Проект „Дрон Победы позволяет ребятам получить новые знания, провести время с единомышленниками и при этом внести свой вклад в приближение нашей Победы. Полученные навыки могут пригодится им в будущем, поскольку такие занятие развивают инженерное мышление и вызывают интерес к техническим специальностям. С представителями университета мы обговорили планы сотрудничества, чтобы в дальнейшем работать сообща в плане просвещения молодежи“, — отметила Диана Алумянц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.