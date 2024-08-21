Молодогвардейцы Подмосковья направились в Курск для помощи пострадавшим

Трое активистов «Молодой Гвардии» Подмосковья оправились в Курскую область помогать жителям, пострадавшим во время ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Игорь Романов и Алена Зубович из Балашихи, а также Александр Владимиров из Жуковского отправились в Курскую область, чтобы доставить гуманитарный груз и помочь жителям, сообщила пресс-служба «Молодой Гвардией Единой России».

В настоящий момент в Курской области уже работают четверо подмосковных молодогвардейцев, которые отправились на передовую в составе первого волонтерского отряда. Это руководитель зарайского штаба Иван Марков, Александр Козлов из Чехова, Ярослав Волгин и Александр Панкратов из Жуковского. Сейчас они помогают на складах и гуманитарных центрах, доставляя необходимые для жизни вещи.

«Ситуация, в которой оказались жители приграничных территорий — очень страшная. Именно поэтому „Молодая гвардия“ помогает курянам — как морально, оказывая психологическую помощь, так и практически, помогая обеспечить их всем необходимым. Сейчас в Курской области как никогда нужны люди с руками и сердцем. Не оставайтесь в стороне! Присоединяйтесь к волонтерскому отряду и станьте частью доброго дела», — отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.

Из-за продолжающейся неспокойной ситуации на приграничных территориях, в Подмосковье формируется еще один отряд добровольцев. Второй волонтерский отряд в Курскую область отправится 25 августа и проведет там две недели. В настоящий момент «Молодая Гвардия» набирает желающих получить важный опыт в сфере добровольчества и помочь тысячам людей.

Фото - © Пресс-служба МОРО ВОО «Молодой Гвардии Единой России» Фото - © Пресс-служба МОРО ВОО «Молодой Гвардии Единой России»

Членам волонтерского отряда предстоит работать с эвакуированными жителями в пунктах временного размещения, помогать с погрузкой и доставкой гуманитарной помощи всем нуждающимся.

Региональное отделение обеспечит волонтерам проживание, питание, трансферы до места назначения и по городу.

Чтобы присоединиться к добровольческой миссии, необходимо связаться с заместителем руководителя Московского областного регионального отделения МГЕР Алексеем Кожухаловым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

На сегодняшний день в область доставили и разместили более 900 человек из Курской области.

ВСУ начали попытку вторжения на территорию РФ 6 августа. Они перешли госграницу, вооружившись западным оружием.