Молодогвардейцы Можайска сказали «спасибо» медикам

Накануне празднования Дня медицинского работника участники местного отделения Молодой Гвардии партии «Единая Россия» поздравили медперсонал Можайской больницы с профессиональным праздником. Сюрприз врачей ждал прямо перед входом в учреждение — ребята мелом написали «Спасибо за труд», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Внимание к медицинскому персоналу помогает создавать атмосферу уважения и поддержки, что особенно важно в нашей стране. Сегодняшняя акция показывает то, как нам нужны врачи», — поделилась руководитель МГЕР Можайского округа Дарья Куткова.

К рисованию на асфальте присоединились и маленькие пациенты детской поликлиники. 3-летний Лев вместе с бабушкой и дедушкой помогал активистам раскрашивать буквы, добавляя яркие цвета.

День медицинского работника отмечается каждое третье воскресенье июня. В этом году оно выпало на 15 число.

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