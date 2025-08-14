Молодогвардейцы Лобни приняли участие в поисковых работах под Ржевом

С 6 по 10 августа в Ржевском районе Тверской области прошла патриотическая смена «СВОи люди», организованная подмосковным отделением «Молодой Гвардии». В ней приняли участие молодогвардейцы из Лобни. Всего в палаточном лагере собралось более 200 активистов из разных муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа лагеря включала лекции по молодежной политике, мастер-классы по проектной деятельности, управлению командами и продвижению инициатив. Кроме того, для активистов провели занятия по тактической медицине и основам начальной военной подготовки. Также молодогвардейцы проводили поисковые работы на местах сражений Ржевский битвы, фиксировали находки и передавали артефакты в музей.

«Мы готовили не просто активистов — мы формировали команду, способную защищать интересы страны, работать в новых и приграничных регионах, реализовывать масштабные проекты», — отметила руководитель подмосковного отделения Диана Алумянц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.