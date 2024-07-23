Молодогвардейцы Люберец приняли участие в плетении масксетей

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» Люберец посетили центр поддержки участников специальной военной операции и их семей и помогли волонтерам с плетением маскировочных сетей, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Сегодня представители МГЕР познакомились с различными техниками плетения маскировочных сетей и их видами. Узнали, для чего используются сети разных размеров и как они помогают нашим бойцам. Если у кого-то есть желание научиться плести сети и внести свой вклад в нашу победу, обращайтесь к активистам «Молодой Гвардии». Также можно прийти в сам центр», — сказала и. о. руководителя отделения МГЕР городского округа Люберцы Анна Лисак.

Напомним, специализированный центр поддержки участников СВО и их семей начал работать в Люберцах в декабре прошлого года. Он расположен по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 120, к. 3.

Учреждение объединило организации, оказывающие помощь бойцам спецоперации и их родным. В нем представлен комитет семей воинов Отечества, разместился центр сбора гуманитарной помощи, волонтеры. Также в новом центре работают социальные координаторы Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Главная задача центра — поддержка ветеранов и участников спецоперации, а также членов их семей, оказание помощи родным погибших военнослужащих. Кроме того, в учреждении располагается помещение для плетения маскировочных сетей, создания окопных свечей, вязания.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.