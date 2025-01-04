Молодогвардейцы Люберец оказали помощь погорельцам

Активисты Малаховского первичного отделения «Молодой гвардии Единой России» Люберец передали гуманитарную помощь семье, у которой пострадал от пожара дом. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

В четверг, 2 января, молодогвардейцы Люберец узнали о несчастье, которое произошло с многодетной семьей из поселка Малаховка городского округа Люберцы. Активисты закупили всё необходимое и отправились в школу, где временно разместились пострадавшие.

«Погорельцы — это многодетная семья из семи человек, в ней воспитываются три девочки 18-ти, 15-ти и 14-ти лет, а также мальчик 11-ти лет. Как только мы узнали о случившемся, сразу собрались и отправились в пункт временного размещения семьи. В такие моменты очень важно быть на связи, особенно в праздники. Ведь помощь нужна всегда», — рассказала руководитель местного отделения МГЕР Анна Лисак.

Она также отметила, что оказать помощь семье могут все желающие. Подробности — по телефону: +7-926-696-56-34 (Наталья Евгеньевна).

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.