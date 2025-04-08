Молодогвардейцы Красногорска убрали территорию мемориала «Рубеж обороны Москвы»

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне активисты красногорского отделения партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии» провели мероприятие по наведению порядка на территории мемориала «Рубеж обороны Москвы» в деревне Нефедьево. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам руководителя фракции «Единой России» в Совете депутатов городского округа Красногорск Богдана Андриянова, это знаковое место для муниципалитета. В декабрьские дни 1941 года деревня Нефедьево навсегда вошла в историю как последний рубеж обороны Москвы на Волоколамском направлении, который гитлеровские войска так и не смогли преодолеть.

Народный избранник отметил, что проведение уборки на территории мемориала накануне 9 мая стало доброй традицией. К работе подключаются партийцы и их сторонники, молодогвардейцы, волонтеры.

«Для нас это является священным долгом. И эту традицию стараемся не нарушать. Из года в год количество желающих принять участие в благом деле увеличивается. Это показывает, что и патриотическое воспитание, и тот дух, который мы прививаем нашему подрастающему поколению, приносят свои плоды», — сказал Богдан Андриянов.

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.