Молодогвардейцы Котельников посетили приют для собак в Некрасовке

В Котельниках активисты местного отделения «Молодой Гвардии» навестили подопечных приюта для бездомных животных в Некрасовке. Организация уже несколько лет сотрудничает с первым сектором приюта, где работают добровольцы, ежедневно заботящиеся о бездомных собаках. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Волонтеры провели время с четвероногими друзьями: гуляли с ними в березовой роще, играли на площадке, дарили им внимание и любовь, которых так не хватает животным в приюте.

«Эмоции от общения невозможно передать — эти умные глаза и искренняя радость просто покоряют. Уже скучаем по нашим хвостатым друзьям!» — поделились участники акции.

Такие визиты помогают социализировать животных и повышают их шансы найти любящих хозяев. Молодогвардейцы городского округа Котельники планируют и дальше поддерживать приют и привлекать к помощи все больше новых волонтеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.