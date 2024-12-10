Молодогвардейцы Котельников посетили Некрасовский приют для собак и кошек

«Зимний сезон не помеха, чтобы уделить внимание братьям нашим меньшим,» — считают молодогвардейцы Котельников. Зимой выгуливать собак особенно интересно: заснеженная березовая роща, свежий воздух, довольные прогулками собаки и счастливые добровольцы — все это объединяет, и с каждой поездкой становится все больше активистов, которые хотят помочь волонтерам приюта.

На этот раз активисты МГЕРа Котельников провели время с собаками из 10 сектора и выгуляли больше 10 питомцев, а позже задержались и помогли накормить подопечных животных.

В выходные дни волонтерам в приюте очень рады, так как собакам, содержащимся там, жизненно необходимы прогулки. Котельниковские молодгвардейцы планируют и дальше в таком темпе продолжать помогать приюту.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.