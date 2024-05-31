Молодогвардейцы Каширы помогает семьям участников СВО

К каширским волонтерам обратились мама и жена добровольца, которые попросили оказать содействие окосить территорию рядом с домом. Как отметил руководитель МГЕР Каширы, участник спецоперации Дмитрий Ишков, забота о близких бойцов — важнейшая задача волонтеров.

«Сам недавно проходил службу добровольцем и знаю, какого это переживать что дома что-то не сделано. Но наши герои не должны переживать об этом, для этого на „гражданке“ есть мы — те, кто уже вернулся или в отпуске, или по состоянию здоровья находятся дома», — сказал Дмитрий Ишков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.