Молодогвардейцы Каширы помогает семьям участников СВО
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Кашира
Активисты Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» городского округа Кашира откликнулись на просьбу близких участника специальной военной операции помочь в покосе придомовой территории, сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
К каширским волонтерам обратились мама и жена добровольца, которые попросили оказать содействие окосить территорию рядом с домом. Как отметил руководитель МГЕР Каширы, участник спецоперации Дмитрий Ишков, забота о близких бойцов — важнейшая задача волонтеров.
«Сам недавно проходил службу добровольцем и знаю, какого это переживать что дома что-то не сделано. Но наши герои не должны переживать об этом, для этого на „гражданке“ есть мы — те, кто уже вернулся или в отпуске, или по состоянию здоровья находятся дома», — сказал Дмитрий Ишков.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.