Молодогвардейцы из Лобни отправились в Мариуполь с гуманитарной миссией

Активисты Молодой гвардии «Единой России» из Лобни Александр Коржуев, Дмитрий Думбрава и Ольга Вовченко в составе отряда Московской области отправились с двухнедельной гуманитарной миссией в Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба администрации Лобни.

Ребята будут оказывать адресную помощь местным жителям, развозить продукты и медикаменты, а также проводить занятия и развлекательные мероприятия для детей. Кроме того, они начнут подготовку к мероприятиям ко Дню памяти детей — жертв войны на Донбассе.

«Волонтеры будут помогать в Херсонской области, Энергодаре, Мариуполе, Донецке, Луганске, Лисичанске, Северодонецке. Летом количество задач увеличивается. В частности, мы стараемся уделить больше внимания помощи жителям в восстановлении домов и организуем детский досуг в период летних каникул. В том числе, я говорю о детском лагере на Азовском море. Он работает в Мариуполе уже второй год», — рассказал председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.