Молодогвардейцы из Ленинского округа отмечают 19-летнюю годовщину организации

В преддверии 19-й годовщины со дня основания Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» в Ленинском городском округе прошло мероприятие, где были подведены итоги деятельности организации за 2024 год и награждены благодарственными более 20 19-летних активистов за вклад в реализацию молодежной политики, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Во всех мероприятиях, которые мы проводим в нашем округе, вы принимаете деятельное участие, не просто появляясь там, а действительно, помогаете всем, чем можете. Выражаю вам огромные слова благодарности за это. Сейчас то время, когда молодые и энергичные лидеры объединяются, чтобы строить светлое будущее для нашей страны. Мы гордимся тем, что в нашем округе есть такая сплоченная команда единомышленников, которая стремится к переменам и развитию. Сегодня, достигая тех целей, которые вы перед собой ставите, помогая своему округу и жителям, я знаю, что в будущем это точно будет отмечено. Продолжайте и дальше работать на благо общества, поддерживать инициативы и реализовывать идеи», — приводятся в сообщении слова главы городского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе рассказали, что на текущий момент в составе местного отделения насчитывается 50 активистов. Молодая Гвардия Единой России в Ленинском городском округе активно принимают участие в помощи бойцам специальной военной операции. В рамках своей деятельности участники помогают плести сети, изготавливают окопные свечи, на постоянной основе занимаются сборкой и погрузкой гуманитарной помощи. В зимний период активисты помогли более чем 30 семьям, передавая продуктовые наборы и поддерживая постоянный контакт с близкими военнослужащих. Молодогвардейцы в течение года принимали участие в организации Дня флага России, Дня молодежи, Дня добровольца Московской области, Дня народного Единства и многих других городских мероприятиях.

«Молодая Гвардия — это молодежное крыло нашей партии, и благодаря активным, дружелюбным ребятам, ее участникам, удается прививать молодежи чувство патриотизма и социальной ответственности. За этот год проделана огромная работа, и мы гордимся вашим энтузиазмом и успехами! Вперед, молодогвардейцы, а мы всегда рядом, готовы поддержать вас!», — добавил исполнительный секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Александр Митряйкин.

Также, местное отделение ежемесячно проводит более 20 мероприятий, включая передачу корма в приют для бездомных животных, уроки цифровой грамотности для активного долголетия, выезды в детские сады и многие другие.