Молодогвардейцы и партия «Единая Россия» организовали акцию «Российский Триколор»

В преддверии главного государственного праздника нашей страны — Дня России, сторонники партии совместно с МГЕР организовали и провели акцию в Лосино-Петровском, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На центральной площади и в парке города команда «Молодой Гвардии Единая Россия», исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин и депутат Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, член партии «Единая Россия» Данилова Гузаль вручили жителям ленточки российского триколора

Основная цель акции показать единение народов, проживающих на территории России и сформировать у граждан патриотические ценности и уважительное отношение к государственной символике. Акция уже стала доброй традицией в честь главного государственного праздника — Дня России.

Значение цветов российского флага: Белый цвет — мир, благородство, чистота; Синий цвет — небо, верность, честность; Красный — огонь, отвага, великодушие русского народа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в честь дня России в подмосковных парках проходят различные мероприятия. Также он поздравил всех с праздником.

«Мы гордимся историей и достижениями России, ее богатой культурой и духовным наследием. Сегодня, как никогда, важно быть вместе, поддерживать друг друга и объединяться ради общей цели», — отметил глава региона.

День России — это важный госпраздник. Его отмечают ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о госсуверенитете. Кроме этого, 12 июня 1991 года прошли первые в истории страны всенародные открытые выборы президента.