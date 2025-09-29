Молодогвардейцы Фрязина продолжают плести маскировочные сети для участников СВО

Активисты фрязинского отделения «Молодая Гвардия Единой России» в рамках совместной работы с инициативной группой «Покров» продолжают регулярно изготавливать маскировочные сети для военнослужащих, задействованных в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данная гражданская инициатива стала для молодогвардейцев уже традиционной. Волонтеры на регулярной основе собираются для кропотливой и ответственной работы, результат которой напрямую влияет на безопасность российских бойцов на передовой. Каждое готовое изделие — это вклад в защиту жизни военнослужащих и повышение эффективности выполнения ими боевых задач.

«Для наших ребят это не просто задача, а по-настоящему важная и нужная миссия. Они прекрасно понимают, что их труд — это реальная помощь тем, кто сегодня защищает интересы нашей страны. Мы планируем и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку нашим военнослужащим», — отметили в местном отделении «Молодой Гвардии».

Партия изготовленных маскировочных сетей в ближайшее время будет направлена в зону СВО. Работа волонтерского штаба продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.