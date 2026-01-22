Молодогвардейцы Богородского округа провели интеллектуальный батл для студентов в Ногинске

21 января молодогвардейцы Богородского округа организовали для студентов Ногинского филиала Университета просвещения праздничное мероприятие с квиз-играми и поздравлениями ко Дню студента, сообщает пресс-служба администрации Богородского г.о.

В Ногинском филиале Университета просвещения 21 января прошла встреча студентов с активистами Молодой Гвардии Богородского округа. К празднованию Дня студента для молодежи подготовили развлекательно-образовательную программу с интеллектуальными батлами, конкурсами и призами.

В рамках мероприятия прошли тематические раунды, такие как «Угадай мелодию», «Где логика?», «Слабое звено» и «Что? Где? Когда?». Участники отвечали на вопросы разной сложности, проявляя эрудицию, логическое мышление и умение работать в команде.

Депутат окружного Совета депутатов Ольга Попова поздравила студентов, отметив важность студенческих лет для формирования личности. Она пожелала молодежи успехов в учебе, целеустремленности и профессионального роста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.