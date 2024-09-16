Молодежный центр Рузы продолжает помогать жителям Курска

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В Рузе Московской области работает пункт сбора помощи жителям Курска и участникам специальной военной операции, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В рамках акции «Доброе дело» в Молодежном центре Рузского городского округа собирают помощь курянам и бойцам СВО.

«Помочь просто — принеси необходимые товары в Молодежку. Также вы можете сделать пожертвование и волонтеры закупят все самое нужное и погрузят в фуру», — сказано в сообщении.

Представители бизнеса тоже могут помочь, доставив крупную партию товаров или сделав пожертвование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.