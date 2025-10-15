Молодежный центр «Космос» в Королеве запускает сбор гуманитарной помощи

сегодня в 17:26

В преддверии Дня народного единства молодежный центр «Космос» в Королеве объявляет о начале акции по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, а также для жителей новых регионов. Как отмечают организаторы, каждая переданная вещь станет неоценимой поддержкой тем, кто нуждается в помощи и заботе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сбор гуманитарной помощи будет проходить с 20 по 24 октября включительно. Неравнодушные жители и предприниматели могут передать бойцам средства личной гигиены, теплые вещи, продукты длительного хранения, питьевую воду, инструменты, медикаменты и другое. С подробным списком можно ознакомиться здесь.

Сдать гуманитарную помощь можно в двух пунктах молодежного центра «Космос»:

ул. Гагарина, дом № 19;

пн-чт — с 9:00 до 18:00; пт — с 9:00 до 17:00;

мкр. Первомайский, ул. Советская, дом № 18;

пн-чт — с 10:00 до 18:00; пт — с 10:00 до 17:00;

Кроме того, дополнительный день сбора пройдет 18 октября с 15:00 до 17:00 в обоих пунктах. Каждый желающий может стать участником акции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.