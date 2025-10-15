Молодежный центр «Космос» в Королеве запускает сбор гуманитарной помощи
Фото - © Администрация г.о. Королёв
В преддверии Дня народного единства молодежный центр «Космос» в Королеве объявляет о начале акции по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, а также для жителей новых регионов. Как отмечают организаторы, каждая переданная вещь станет неоценимой поддержкой тем, кто нуждается в помощи и заботе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Сбор гуманитарной помощи будет проходить с 20 по 24 октября включительно. Неравнодушные жители и предприниматели могут передать бойцам средства личной гигиены, теплые вещи, продукты длительного хранения, питьевую воду, инструменты, медикаменты и другое. С подробным списком можно ознакомиться здесь.
Сдать гуманитарную помощь можно в двух пунктах молодежного центра «Космос»:
- ул. Гагарина, дом № 19;
пн-чт — с 9:00 до 18:00; пт — с 9:00 до 17:00;
- мкр. Первомайский, ул. Советская, дом № 18;
пн-чт — с 10:00 до 18:00; пт — с 10:00 до 17:00;
Кроме того, дополнительный день сбора пройдет 18 октября с 15:00 до 17:00 в обоих пунктах. Каждый желающий может стать участником акции.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.