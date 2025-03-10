Молодежный парламент Шатуры организовал фотосессию

В канун 8 Марта для шатурянок, чья профессия связана с защитой Отечества, организовали фотосессию, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Эта акция, уже ставшая традицией, была инициирована членами Молодежного парламента. Молодые люди решили уделить особое внимание женщинам, работающим в службах, которые обеспечивают безопасность и защиту в муниципальном округе Шатура.

Весеннее настроение женщинам помог создать местный фотограф Даниил Коблов. Съемки проходили в фотостудии в Шатуре.

Сотрудницы полиции, МЧС, ЕДДС, врачи и лесничие с радостью позировали с нежными букетами тюльпанов, символизирующими приход весны и признание их труда. Яркие снимки, сделанные во время этой фотосессии, не только пополнят их альбомы, но и станут приятными подарками к Международному женскому дню.

Таким образом, мероприятие подчеркивает не только важность женщин в этих профессиях, но и значимость их роли в обществе.

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