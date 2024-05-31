Молодежный парламент Подмосковья провел Добрую акцию для детей из Белгорода

В преддверии Дня защиты детей члены Московского областного молодежного парламента посетили детский лагерь, расположенный на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Лесная Опушка» в Серпухове. В конце мая сюда прибыли более 80 ребят из Белгорода. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Главная цель для принимающей стороны — чтобы дети не только с интересом провели досуг, но и при необходимости могли получить консультацию психолога. Для юных жителей подвергающихся постоянным обстрелам территорий — это важно. С привлечением в лагерь специалистов по ментальному здоровью — возникли трудности. На помощь пришли молодые парламентарии.

«Мы обратились к Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ с просьбой посодействовать в поиске психологов для лагеря, которые смогут провести серию занятий с детьми. На просьбу откликнулись наши подмосковные квалифицированные специалисты, которые провели не только мастер-классы, тренинги, но и индивидуальные сессии для тех, кто этого хотел», — отметила председатель молодежного парламента Подмосковья Татьяна Некрасова.

Важность консолидации молодежи в вопросах помощи окружающим всегда отмечает депутат Мособлдумы, куратор молодежного парламента Линара Самединова.

«Молодежь Подмосковья с первых дней начала специальной военной операции помогает в гуманитарных штабах, пунктах временного размещения, а также непосредственно на новых территориях», — отметила Самединова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.