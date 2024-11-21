Молодежный форум в Ступине расскажет, как правильно распоряжаться временем и финансами
Фото - © МБУ РМ «Молодежный центр» г.о. Ступино
В Ступине 29 ноября в отеле «ibis» состоится уникальное событие — молодежный форум «Prомолодежь-2024», который будет посвящен теме финансового успеха, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Это мероприятие, организованное с целью повышения финансовой грамотности молодежи, станет настоящим кладезем знаний и навыков для всех, кто стремится к финансовой независимости.
На форуме выступят опытные спикеры, которые поделятся своими знаниями и навыком в области финансов. Вас также ждут розыгрыши и конкурсы, кофе-брейк и именной сертификат каждому участнику.
Главные спикеры:
Павел Потапов — психолог, музыкант, исторический реконструктор;
Максим Офицеркин — бизнес-советник АО «Альфа-банк» по МО;
Юрий Службин — предприниматель, владелец сети ПВЗ, юрист.
Встреча состоится 29 ноября в отеле «ibis». Старт регистрации в 10:00.
Предварительная регистрация обязательна.
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