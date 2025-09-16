Молодежные организации Подмосковья могут принять участие в программе «Больше, чем талант»

С 10 по 12 ноября запланировано проведение федеральной образовательной программы для специалистов по работе с молодежью в сфере научно-технологического лидерства «Больше, чем талант» (далее – Программа). Программа повышения квалификации направлена на совершенствование профессиональных компетенций участников в области профориентации и популяризации научно-технического творчества. В рамках программы специалисты смогут обменяться опытом, освоить инновационные методики и разобрать комплексные стратегии и инструменты для вовлечения детей, молодежи и студентов в науку. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Цель программы – совершенствование профессиональных компетенций специалистов по работе с молодежью в сфере профориентации и популяризации научно- технического творчества, вовлечения детей, молодежи и студентов в науку через обмен опытом, освоение инновационных методик и разработку комплексных стратегий и инструментов.

Программа реализуется в формате повышения квалификации объемом 36 часов. По итогам прохождения конкурсного отбора участникам программы предоставляется проживание, питание в дни проведения мероприятия и частичная компенсация транспортных расходов. Организаторами Программы выступают Центр совместно с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (далее – ФГАОУ ВО «САФУ имени М.В. Ломоносова»).

К участию в программе приглашаются специалисты по работе с молодежью в возрасте от 18 до 58 лет, имеющие высшее или среднее профессиональное образование и опыт работы в сфере профориентации, профессий среди детей, молодежи и студентов, руководители молодежных проектов, а также представители образовательных организаций.

Регистрация на программу в Федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодежь России» доступна по ссылке: https://vk.cc/cOQalD.

