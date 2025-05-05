Молодежная делегация волонтеров Серпухова приняла участие в создании геоглифа

Масштабная патриотическая акция прошла в Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот». В ней приняли участие более 500 человек, в том числе и серпуховские волонтеры.

Из 8 тыс. саженцев дерена и 300 саженцев пузыреплодника сформировали надпись «80 Лет Победы» и изображение пятиконечной звезды — символа Победы. Молодые деревья именные и посвящены героям Великой Отечественной войны, а также участникам специальной военной операции.

Живой памятник, который год за годом будет расти и крепнуть, станет вечным напоминанием о героизме русского народа.

В городском округе Серпухов, на следующей неделе, 7 мая, в рамках акции «Сад Памяти», будет организована высадка зелёных насаждений. Она пройдет в парке «Жемчужина», а также на улице Ворошилова, на улице Серпуховской, в территориальных отделах муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.