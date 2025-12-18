Молодежи Солнечногорска рассказали об образовании в военных вузах

Встречу «Есть такая профессия — Родину защищать» провели в Музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске 17 декабря. Молодежь городского округа просветили о поступлении в военные вузы страны и перспективах после их окончания, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Перед школьниками, юнармейцами и молодогвардейцами выступил Вячеслав Дьяков, представитель Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны им. Маршала Советского Союза Л. А. Говорова. От него ребята узнали о требованиях и условиях зачисления, организации учебного процесса, возможностях профессионального роста. Информацию дополнил видеоролик о жизни и учебе курсантов.

«Нашей целью было не только рассказать о ценности патриотического воспитания, но и дать молодежи инструменты, которые помогут им определиться с профессией, получить образование в интересующей их сфере, построить карьеру. Теперь они больше знают о военных вузах на территории нашей страны, у них есть понимание, что нужно им делать, если они хотят там учиться», — сказала начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

Также с молодыми людьми пообщалась заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска, участник спецоперации и военный корреспондент Лина Корсак. Она поделилась личным жизненным опытом, отметила важность службы и защиты своей страны.

Событие состоялось в рамках проекта «Наставник Z». Организатором выступил Молодежный центр «Подсолнух».

