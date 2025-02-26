Молодежи Подмосковья объяснили, как лучше составить заявку для получения гранта

Семинар «Солнечногорск — территория встреч. Гранты» прошел в Мастерской управления «Сенеж». На него съехалась более сотни молодых людей из 11 городских округов Подмосковья. Федеральные эксперты рассказали им о грантовых молодежных конкурсах, разработке социальных проектов и секретах успешных заявок, сообщает пресс-служба администрации округа.

Они напомнили участникам, что податься на всероссийский конкурс Движения Первых можно до 3 марта, на молодогвардейский конкурс инициатив «Патриотизм в действии» — до 1 марта, а на Всероссийский конкурс «Росмолодежь.Гранты» — до 17 марта.

Спикеры отметили, что такие конкурсы — это возможность реализовать себя и свои идеи, получить финансовую поддержку и бесценный опыт. И поделились знаниями, как составить победную заявку.

«Вы будете развивать компетенции проектного менеджмента, гибкие навыки. И, главное, у вас будет портфолио реализованных проектов, которые станет вашим конкурентным преимуществом в поиске работы после учебы», — отметил эксперт «Росмолодежь.Гранты» Артем Ступак.

Акцент сделали на социальных проектах: помощи людям, работе с трудными подростками, творческой реализации молодежи и других. На практическом занятии участники предложили свои наработки.

«Идеи, которые здесь озвучили, — интересные, актуальные, нужные. У ребят есть интерес в развитии технологий. Особенно привлекательным мне показался проект интерактивного патриотического музея, креативного и современного», — рассказал руководитель исполнительного комитета по развитию молодежной политики Северо-Кавказского Федерального округа Олег Абаев.

По итогам семинара участники и наставники выявили семь перспективных проектных идей.

«Помимо таких семинаров, молодежь может обратиться в наш отдел молодежной политики, молодежные центры, чтобы проконсультироваться, узнать нюансы написания проектов. Мы поддержим любую идею, вместе сядем и, конечно же, подадим на грант», — подчеркнула начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

Организатором события выступил отдел молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.