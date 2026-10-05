Молодежь Солнечногорска поздравила педагогов с Днем учителя

Активисты молодежных объединений Солнечногорска 5 октября провели акцию «Звонок для учителя» для сотрудников гимназии № 6 и школы № 5. Педагогам подготовили подарки, пожелания и плакаты с их фирменными фразами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

5 октября активисты молодежных объединений Солнечногорска поздравили сотрудников гимназии № 6 и школы № 5 с Днем учителя в рамках акции «Звонок для учителя».

В акции участвовали представители «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтеров Подмосковья», «Движения Первых» и молодежного центра «Подсолнух». Они подготовили подарки, добрые пожелания и плакаты с фирменными фразами педагогов.

Учителей также поздравили начальник отдела молодежной политики администрации округа Марина Гасымова, депутат совета депутатов от партии «Единая Россия» Александр Поляков, ветеран СВО Дмитрий и школьные маскоты.

«Очень приятно видеть, как молодое поколение говорит спасибо своим учителям. Ведь за каждым успехом ученика стоят знания, терпение, поддержка и огромное сердце педагога. Особенно радует, что профессия передается в надежные руки», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В школах округа работают более 100 молодых специалистов. С 1 сентября к педагогической деятельности приступили еще 13 выпускников, обучавшихся по целевым направлениям.

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Канал главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова в МАКС: https://max.ru/mikhalkov_official.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов. «Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.