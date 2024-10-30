Молодежь Серпухова встретилась с участником СВО

В Серпухове в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей состоялась встреча с военнослужащим Вячеславом, передает пресс-служба администрации округа.

Защитник ушел в зону специальной военной операции два года назад как разведчик на Луганском направлении. В настоящее время он находится в отпуске. Во время встречи Вячеслав получил гуманитарную помощь от представителей организации «Серебряные волонтеры», которые регулярно поддерживают защитников. Порадовать героев теплом из дома смогли и сотрудники Центра по профориентации и трудоустройству молодежи под руководством Надежды Ереминой, которые передали «Zаготовки для СВОих».

Поддержку и заботу нашим защитникам выразили и учащиеся школы № 18, собравшие 22,5 тонны макулатуры. Вырученные средства были потрачены на покупку спальных мешков для военнослужащих.

Ребята получили возможность пообщаться с Вячеславом, задав ему вопросы о фронтовой жизни. Это имеет большое значение как для патриотического воспитания у молодежи, так и укрепления связи между поколениями, — сказал глава Серпухова Сергей Никитенко

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.