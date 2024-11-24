Молодежь Серпухова провела поздравительный флешмоб ко Дню матери

Сотрудники Центра по профориентации и трудоустройству молодежи в г. о. Серпухов, совместно со студентами Серпуховского колледжа, активно отмечали этот важный день, даря местным жительницам поздравительные открытки, созданные с любовью руками детей. А школьники радовали своих мам портретами, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

День матери — это особенный и трогательный праздник, который напоминает нам о важности и значимости наших мам. Он наполнен нежными чувствами и глубокой благодарностью к самому важному и неповторимому человеку в нашей жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.