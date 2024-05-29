Молодежь Серпухова провела акцию «Береги книгу»

В рамках мероприятия молодежь обсудила необходимость бережного отношения к книгам и активно приняла участие в их восстановлении. Занимаясь ремонтом книг, ребята не просто выполняли задание, а увлеклись настоящим творчеством, преображая старые издания. Они с радостью и интересом вкладывали силы в эту полезную и важную работу, осознавая, что каждая отреставрированная книга приобретает новую жизнь и становится доступной для нового поколения читателей.

По словам специалиста по работе с молодежью, Ольги Алексеевой, участники акции не просто восстановили книги, они подарили им «второе дыхание».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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