Молодежь Сергиево-Посадского округа голосует на выборах при помощи системы электронного голосования

ДЭГ в Сергиево-Посадском городском округе все больше набирает популярность. В этом году заявления на такую форму голосования подали 6% от всех местных избирателей, сообщила заместитель председателя УИК 4055 Софья Белякова.

Многие выбрали такую форму для удобства голосования. Ведь сделать свой выбор можно, находясь в любом месте, даже на работе. Так и сделала заместитель председателя УИК 4055 Софья Белякова. Свой голос она отдала электронно во время небольшого перерыва.

«При помощи системы электронного голосования чаще голосуют молодые люди, люди в возрасте все же предпочитают традиционный способ волеизъявления. Но мне удобно голосовать именно дистанционно, поэтому заранее подавала заявление на участие в выборах именно в такой форме», — отметила Софья Белякова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.