Молодежь Сергиева Посада голосует при помощи системы ДЭГ

Электронное голосование привлекает молодежь по той причине, что это просто и удобно. И кстати, ДЭГ благодаря своему удобству способствует увеличению числа активных избирателей. В Сергиево-Посадском округе такая форма голосования набирает все болшую популярнсь. В этом году заявления на ДЭГ подали 6% от всех местных избирателей, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Важно, что сегодня избирателям предоставляется выбор способа голосования, который для них наиболее предпочтительный и удобный. Лично я на каждых выборах высказываю свое мнение электронно. Работаю наблюдателем на выборах и прийти лично на свой участок не могу. На помощь, как раз и приходит, система ДЭГ», — сказал житель округа, наблюдатель на одном из участков Дамир Казанбаев.

Он добавил, что при этом цифровые формы голосования не заменяют традиционного способа. Жители, кто предпочитает очный формат волеизъявления, могут прийти сегодня на пункты голосования до 20:00. Найти свой избирательный участок жители могут с помощью специального цифрового сервиса ЦИК РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.