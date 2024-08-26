Молодежь рассказала, какое впечатление на нее произвела выставка «Россия»

На локациях выставки «Россия» прошло множество мероприятий для посетителей всех возрастов, в том числе детей и подростков. Для них организовали интерактивные площадки, мастер-классы и экскурсии, сообщает АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“».

С 1 по 9 июня проходили Дни детства, их посетили более 360 тыс. человек. Экскурсии научили детей и молодежь новому, а само посещение выставки произвело на гостей неизгладимое впечатление.

Ученица Большеключищенской школы имени В. Н. Каштанкина Кира Соман из Ульяновской области была на выставке 8 июля, в день ее закрытия. В этот день состоялся Всероссийский Парад Семьи — более 3 тыс. человек прошли по ВДНХ под лозунгом «Россия — семья семей».

«Хочется сказать огромное спасибо организаторам за возможность посетить эту прекрасную выставку. Это по-настоящему захватывающее место. Множество павильонов и каждый уникален. Когда видишь всю эту красоту, масштаб своими глазами, действительно возникает гордость за свою страну. Ведь Россия — это страна возможностей! Здесь каждый человек может реализовать себя в различных сферах деятельности. И я думаю, что выставка это подтвердила», — сказала Кира.

Выпускник школы № 14 города Калуги Тимур Василевский рассказал, как на выставке в феврале проходил «Форум национальных достижений: молодежь России», где школьники и студенты со всей страны с гордостью представляли свои достижения, делились своими историями успеха, мотивировали на новые победы.

«Вся тематическая программа проходила в павильоне № 75, где регионы России представили свои ключевые достижения, рекорды и победы. Мы успели посетить три павильона, а еще побывали на концерте резидентов арт-кластера „Таврида“, там выступали яркие, зажигательные и творческие певцы. День был наполнен яркими эмоциями, теплыми встречами и морем фотографий», — отметил Тимур.

Студенты третьего курса Колледжа народного хозяйства и природообустройства по специальности «Рациональное использование природохозяйственных комплексов» Евгений Егоров и Екатерина Чуверова провели мастер-класс «Экологическая тропа. Национальный парк „Угра“». На стенде Калужской области посетители знакомились с флорой и фауной заповедника «Угра», а в игре «Найди пару» составили буклет с животными, занесенными в Красную книгу Калужской области.

«Мы помогали в качестве волонтеров на стенде Калужской области. Особенно нам запомнился День образования — 18 февраля. В этот день мы старались сделать много мастер-классов. Вместе со студентами строительного техникума проводили разные активности для посетителей выставки. Для меня время, проведенное на выставке, точно стало событием года», — рассказал Евгений Егоров.

По словам ученицы девятого класса «Школы на Заре» Малоярославца Софии Карташовой, ее поразил масштаб выставки. Она гордится тем, что достижения ее родного района представили с помощью современных технологий на интерактивных панелях.

Ученице школы № 18 Полине Кабановой из Красноярска во время посещения выставки в июне удалось поближе познакомиться с культурой и традициями разных регионов нашей родины, а также посетить павильоны «АТОМ», VK, «Дом молодежи» и другие.

«Больше всего на выставке мне понравилась интерактивная экспозиция „Первые в России — стране возможностей“. На экспозиции мы смотрели, как благодаря мечте и упорному труду появляются великие люди, которые строят будущее нашей страны. От выставки „Россия“ у меня исключительно положительные эмоции и воспоминания на всю жизнь», — отметила Полина.