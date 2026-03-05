Молодежь Подмосковья зарегистрируется на Кубок нейроконтента

Регистрация на Нейромарафон в рамках проекта «Первый кубок нейроконтента» открыта в Подмосковье до 13 марта. Онлайн-соревнование пройдет 17–18 марта для участников от 14 до 35 лет, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Принять участие в проекте могут дизайнеры, видеомейкеры, разработчики, копирайтеры, моушн-дизайнеры, студенты и независимые авторы. Обязательное условие — навыки работы с нейросетями, профильными программами и монтажом, а также наличие портфолио в медиасфере.

В ходе Нейромарафона участникам предстоит создать короткий виральный ролик в условиях ограниченного времени. Организаторы проверят скорость выполнения задач, нестандартность мышления и умение работать с ИИ-инструментами.

Проект «Первый кубок нейроконтента» реализует президентская платформа «Россия — страна возможностей». Он направлен на поддержку специалистов, создающих контент с использованием нейросетей для государственных и коммерческих структур.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.