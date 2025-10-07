Молодежь Подмосковья приняла участие в сельскохозяйственном форуме «АГРОПРОдвижение»

В Тульской области завершился окружной молодежный сельскохозяйственный форум «АГРОПРОдвижение», организованный при поддержке Росмолодежи. Этот масштабный форум собрал около 800 молодых специалистов, проживающих в сельских районах, а также студентов аграрных вузов из различных регионов России и Республики Беларусь. На мероприятии в качестве представителей от Московской области участвовали активисты Московского областного отделения Российского союза сельской молодежи Дмитрий Шишов и Алина Блинова, а также Софья Димитриева — активистка движения «Волонтеры Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Молодые участники форума получили уникальную возможность посетить фермы, тепличные комплексы и аграрные предприятия, что позволило им непосредственно ознакомиться с современными технологиями и методами ведения сельскохозяйственного производства. Практическая часть программы включала мастер-классы по флористике, изготовлению традиционных тульских пряников, а также кулинарные занятия, проведенные ведущими сельхозпроизводителями региона. Это не только способствовало развитию профессиональных навыков, но и укрепляло межрегиональные связи и способствует популяризации традиционных ремесел и сельской культуры.

Основная цель «АГРОПРОдвижения» — создать условия для профессионального роста молодым специалистам, живущим в сельской местности, а также студентам аграрных вузов. Форум помогает участникам расширить свои знания о современных технологиях в агропромышленном комплексе, установить полезные контакты для будущего трудоустройства и научиться применять полученные навыки в практике.

В ведомстве отметили, что подобные мероприятия играют важную роль в формировании кадрового резерву, повышении привлекательности сельских профессий и популяризации аграрных специальностей среди молодежи, что особенно важно для устойчивого развития регионов и страны в целом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.