Молодежь Подмосковья пригласили на летние школы «Тавриды»

Академия «Меганом» арт-кластера «Таврида.АРТ» откроет с июня по сентябрь летние школы для участников от 18 до 35 лет, в том числе из Подмосковья. Молодые деятели культуры смогут бесплатно пройти семидневные образовательные программы по разным творческим направлениям, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

Двенадцатый образовательный сезон объединит направления от казачьего фольклора до работы с нейросетями. Летние школы проходят в формате семидневных культурно-просветительских программ, где эксперты делятся опытом, а участники создают собственные проекты. Каждая смена включает несколько арт-школ по различным профилям.

Сейчас открыта регистрация на семь школ. Первая смена «Молодежь в культуре» пройдет с 1 по 7 июня и соберет 400 человек. Участники разработают стратегию развития культурного добровольчества до 2030 года и создадут арт-объекты для обновленной набережной «Тавриды». Регистрация на нее завершится 13 апреля.

В июне и июле также состоятся школа создателей трендов с акцентом на ИИ-инструменты в продюсировании, летняя школа «Искусство диалога» для писателей, художников комиксов и арт-терапевтов, а также театральная смена к 150-летию Союза театральных деятелей. Отдельные программы посвятят искусственному интеллекту, игровой индустрии при поддержке VK Play и казачьему искусству. Участие, включая проживание и питание, бесплатное для прошедших конкурсный отбор.

Навигацию подмосковной делегации обеспечивает профильное министерство региона. В 2025 году участниками арт-школ Академии «Меганом» стали 235 представителей Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.