Молодежь Подмосковья приглашают поучаствовать в премии «ШУМ»
Фото - © Сайт https://premiyashum.ru/
В период с 12 сентября по 6 декабря 2024 года проводится Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики «ШУМ», сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
Организаторами премии выступают Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Калининградской области, генеральным партнером является Госкорпорация «Росатом».
Премия направлена на выявление, поддержку и поощрение талантливых молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из сферы медиа и журналистики, и наставников, целевой аудиторией которых являются дети и молодежь. Премия призвана содействовать обмену опытом и повышению профессионального уровня молодых создателей контента, журналистов, способствовать развитию медиапроектов в регионах, созданию условий для формирования и укрепления сообщества молодых журналистов, раскрытию новых талантов, созданию и поддержке традиций в медиасфере.
Победителями премии станут 15 молодых людей в 11 номинациях:
- «Яркий старт» (при поддержке Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых») — номинация для юных авторов, создающих собственные медиапроекты.
- «Первая полоса» — номинация для журналистов региональных или федеральных СМИ.
- «Лидер мнений» — номинация для гражданских журналистов или блогеров.
- «Профессионально о главном» — номинация для пресс-секретарей или специалистов по связям с общественностью молодежных организаций и проектов.
- «Голос региона» — номинация для представителей молодежных радио, телевидения, печатных изданий, молодежных СМИ и медиацентров, чей медиапродукт ориентирован на молодежь.
- «Прорыв года» — в данной номинации выдвигается авторский медиапродукт: документальное видео, печатная документалистика (материал, созданный на основе событий 2024 года), лучший подкаст для молодежи (видео/аудио подкаст, целевая аудитория которого молодежь, имеет не менее 10 регулярных выпусков, размещен на общедоступных сервисах).
- «Цепная реакция» — номинация для авторов экспертного контента по популяризации науки и профессий, связанных с атомной отраслью.
- «Свои люди» — в номинации выдвигаются авторы, создающие отечественные медиапроекты, способствующие продвижению российской идентичности и сплочению русского народа.
- «Связующее звено» — в номинации выдвигаются журналисты, блогеры, военные корреспонденты, которые реализуют свою деятельность в зоне Специальной военной операции и создают контент, способствующий повышению медиаграмотности и укреплению медиафронта.
- Специальная номинация «Семейные ценности» — номинация для авторов блогов о молодых семьях, программ, шоу и других медиапродуктов, популяризирующих традиционные семейные ценности.
- Специальная номинация «Признание» — в номинации выдвигаются наставники молодежи в сфере медиа.
Премия предусматривает следующие этапы:
- Заявочный этап, с 12 сентября по 25 октября — прием заявок от конкурсантов.
- Заочный этап, с 26 октября по 21 ноября — оценка заявок конкурсантов экспертным советом.
- Народное голосование, с 22 ноября по 4 декабря — открытое голосование на выбор лучшего конкурсанта среди финалистов, по мнению общественности.
- Очный этап (очная оценка финалистов экспертным советом и выбор победителей) и Торжественная церемония награждения победителей премии — 6 декабря в Москве.
Подробная информация о требованиях к участникам и их медиапродуктам, а также о номинациях размещена на официальном сайте премии premiyaslium.ru и в социальных сетях: ВКонтакте и Telegram.
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