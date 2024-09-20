Молодежь Подмосковья приглашают поучаствовать в премии «ШУМ»

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В период с 12 сентября по 6 декабря 2024 года проводится Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики «ШУМ», сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Организаторами премии выступают Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Калининградской области, генеральным партнером является Госкорпорация «Росатом».

Премия направлена на выявление, поддержку и поощрение талантливых молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из сферы медиа и журналистики, и наставников, целевой аудиторией которых являются дети и молодежь. Премия призвана содействовать обмену опытом и повышению профессионального уровня молодых создателей контента, журналистов, способствовать развитию медиапроектов в регионах, созданию условий для формирования и укрепления сообщества молодых журналистов, раскрытию новых талантов, созданию и поддержке традиций в медиасфере.

Победителями премии станут 15 молодых людей в 11 номинациях:

«Яркий старт» (при поддержке Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых») — номинация для юных авторов, создающих собственные медиапроекты. «Первая полоса» — номинация для журналистов региональных или федеральных СМИ. «Лидер мнений» — номинация для гражданских журналистов или блогеров. «Профессионально о главном» — номинация для пресс-секретарей или специалистов по связям с общественностью молодежных организаций и проектов. «Голос региона» — номинация для представителей молодежных радио, телевидения, печатных изданий, молодежных СМИ и медиацентров, чей медиа­продукт ориентирован на молодежь. «Прорыв года» — в данной номинации выдвигается авторский медиапродукт: документальное видео, печатная документалистика (материал, созданный на основе событий 2024 года), лучший подкаст для молодежи (видео/аудио подкаст, целевая аудитория которого молодежь, имеет не менее 10 регулярных выпусков, размещен на общедоступных сервисах). «Цепная реакция» — номинация для авторов экспертного контента по популяризации науки и профессий, связанных с атомной отраслью. «Свои люди» — в номинации выдвигаются авторы, создающие отечественные медиапроекты, способствующие продвижению российской идентичности и сплочению русского народа. «Связующее звено» — в номинации выдвигаются журналисты, блогеры, военные корреспонденты, которые реализуют свою деятельность в зоне Специальной военной операции и создают контент, способствующий повышению медиаграмотности и укреплению медиафронта. Специальная номинация «Семейные ценности» — номинация для авторов блогов о молодых семьях, программ, шоу и других медиапродуктов, популяризирующих традиционные семейные ценности. Специальная номинация «Признание» — в номинации выдвигаются наставники молодежи в сфере медиа.

Премия предусматривает следующие этапы:

Заявочный этап, с 12 сентября по 25 октября — прием заявок от конкурсантов.

Заочный этап, с 26 октября по 21 ноября — оценка заявок конкурсантов экспертным советом.

Народное голосование, с 22 ноября по 4 декабря — открытое голосование на выбор лучшего конкурсанта среди финалистов, по мнению общественности.

Очный этап (очная оценка финалистов экспертным советом и выбор победителей) и Торжественная церемония награждения победителей премии — 6 декабря в Москве.

Подробная информация о требованиях к участникам и их медиапродуктам, а также о номинациях размещена на официальном сайте премии premiyaslium.ru и в социальных сетях: ВКонтакте и Telegram.

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