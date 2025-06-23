Молодежь Подмосковья приглашают поучаствовать в конкурсе по цифровому проектированию

Молодые дизайнеры и инженеры от 20 до 25 лет, владеющие цифровыми инструментами проектирования, приглашаются к участию в конкурсе «Дизайн Спринт». Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

«Дизайн Спринт» — это соревнования промышленных дизайнеров, где участники за ограниченное время и в условиях реального производственного кейса предложат технологичную концепцию станков будущего. Целью конкурса являются формирование современного и узнаваемого облика российского станкостроения, а также выявление талантливой дизайн-молодежи.

Конкурсанты участвуют в подготовительном практикуме 28 июня. По его итогам формируется шорт-лист финалистов, успешно прошедших подготовительную работу, которые допускаются к выполнению задачи на основном конкурсе. Участники шорт-листа работают над основным заданием 29 и 30 июня. Защита проектов и награждение победителей состоится 30 июня.

Регистрация участников продлится до 25 июня. Узнать подробную информацию о мероприятии, а также зарегистрироваться можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.