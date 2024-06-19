Молодежь Подмосковья​​​​​ ​​​приглашают на всероссийский форум «Территория смыслов»

Мероприятие, участниками которого станут более двух тысяч человек со всей России, а также иностранцев, пройдет с 1 по 29 августа в Солнечногорске в Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«В этом году организаторы добавили международную смену „Территория многополярного мира“, где соберутся молодые дипломаты, сотрудники органов исполнительной власти и лидеры из разных стран мира, чтобы обсудить направления взаимного сотрудничества и разработать совместные проекты. Как раз сейчас подходит к концу регистрация на первый заезд, она продлится до 26 июня. Призываю всех желающих подать заявку на сайте платформы Росмолодежь.События», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Мероприятие проходит уже 10 год. Нововведением юбилейного форума станет формат образовательной программы: первые четыре заезда будут включать в себя по две смены, проходящие параллельно. Данный формат разработан для качественного образовательного процесса: создания пространства для взаимодействия участников смежных и различных направлений. На пятый заезд (девятую смену) попадут самые лучшие участники предыдущих смен.

Заезды:

1) «Семья» — «Территория первых» и «Территория семьи» с 1 по 5 августа;

2) «Созидание» — «Территория развития» и «Территория поддержки» с 7 по 11 августа;

3) «Служение» — «Территория порядка» и «Территория для управления» с 13 по 17 августа;

4) «Единство» — «Территория многополярного мира» и «Территория диалога» с 19 по 23 августа;

5) «Команда» — «Территория решений» с 25 по 29 августа.

Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» являются Федеральное агентство по делам молодёжи, АНО «Россия — страна возможностей», Мастерская управления «Сенеж», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых».

Регистрация на первый заезд форума продлится до 26 июня. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.