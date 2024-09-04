Молодежь Подмосковья приглашают на конкурс Росмолодежь.Гранты «Двигай сообщества»

С 26 августа по 26 сентября 2024 года проходит прием заявок на конкурс Росмолодежь.Гранты «Двигай сообщества», в рамках которого участники смогут претендовать на грантовую поддержку в размере 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Целью конкурса является поддержка и развитие студенческих сообществ образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (далее — организации СПО).

Принять участие в конкурсе может молодежь Российской Федерации, в том числе граждане, которые постоянно проживают на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), представив заявки в номинации #двигай_сообщества с проектами, направленными на создание зон активности студентов, а также поддержку и развитие студенческих сообществ и органов студенческого самоуправления организаций СПО.

Предельный размер грантовой поддержки составит 1,5 млн рублей.

Прием заявок пройдет в период с 26 августа по 26 сентября 2024 года через федеральную государственную автоматизированную информационную систему «Молодежь России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.