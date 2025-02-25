Молодежь Подмосковья приглашают на конкурс «Росмолодежь. Гранты. 1 сезон»

С 14 февраля 2025 года по 17 марта 2025 года проходит прием заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты. 1 сезон», в рамках которого участники смогут претендовать на грантовую поддержку в размере до 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Целью конкурса является поддержка и развитие студенческих сообществ образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (далее — организации СПО).

Принять участие в конкурсе может молодежь Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), представив заявки по 18 направлениям поддержки.

Прием заявок осуществляется через федеральную государственную автоматизированную информационную систему «Молодежь России» (mrsml.ru).

Дополнительную информацию можно получить в отделе грантовой поддержки финансово-экономического управления Федерального агентства по делам молодежи, тел.: 8 (495) 668-80-08 (доб. 2), а также в секретариате грантового конкурса, тел.: 8 (495) 123-33-44.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.