Молодежь Подмосковья приглашают на исторический форум «Сохраненная память»

С 3 по 6 апреля 2025 года в Самарской области пройдет международный молодежный исторический форум «Сохраненная память», сообщает пресс-служба организаторов.

Цель форума — обсуждение и разработка форматов трансляции основных исторических смыслов юбилейного года детской и молодежной аудитории, разработка и поддержка патриотических проектов, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Участниками форума могут стать представители социально ориентированных некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, активисты и специалисты в области молодежной политики. Возраст участников — от 18 лет.

Организаторами форума являются правительство Самарской области и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

Программа форума

В ходе программы участники проработают форматы позиционирования основных исторических концепций и мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и проведения в Российской Федерации Года защитника Отечества.

На форуме будет представлено 4 направления (трека):

Трек: «Руководители центров». Трек «О России с любовью». Трек «Наследую Победу». Трек «Ценности, которые нас объединяют».

Грантовый конкурс в рамках проведения форума

На форуме пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов «Росмолодежь.Гранты», в рамках которого участники смогут представить свой социально значимый проект и получить финансовую поддержку для его реализации.

Регистрация участников на форум осуществляется на сайте до 3 марта 2025 года.

Подробная информация о форуме публикуется на официальных страницах движения в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/vsezapobedu) и «Telegram» (t.me/zapobedu_ru).

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.