Молодежь Подмосковья приглашают к участию в проектах арт-кластера «Таврида»

В рамках арт-кластера «Таврида» с июня по сентябрь 2024 года состоятся образовательные заезды для творческой молодежи, сообщает пресс-служба организаторов.

Эксперты из разных областей творческих индустрий поделятся своими знаниями и опытом с участниками.

«Таврида.АРТ — только в России»

Образовательный заезд «Таврида.АРТ — только в России» впервые пройдет в Москве на ВДНХ с 2 по 8 июня в рамках Международной выставки-форума «Россия» и соберет на своей площадке 400 участников из разных регионов страны.

Заезд будет посвящен продакшену и продвижению молодых артистов в сфере современной музыки, развитию индустрий уличных театров и театра кукол, интеграции культуры стрит-арта в городскую среду, а также популяризации танцевального искусства в России.

По итогам образовательного заезда участники создадут новые произведения в современных музыкальных жанрах для дальнейшего развития под лейблом «Таврида.АРТ», узнают о новых технологиях создания уличного спектакля, повысят уровень знаний и навыков в области хореографии, а также смогут интегрировать творчество уличных художников в комплекс ВДНХ и познакомить широкую аудиторию с разнообразием форм уличного искусства, в частности с граффити, муралами и каллиграфией.

«Заезд имени Гагарина»

Второй образовательный заезд пройдет в Крыму с 11 по 17 июня и соберет на одной площадке 400 участников из разных регионов России. Представители маркетинга и медиасферы, индустрии моды и графического дизайна, деятели искусства вместе будут создавать современные продукты продвижения бренда.

Заезд посвящен 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, летчика-космонавта, героя, первого человека в мировой истории, совершившего полет в космос.

По итогам образовательного заезда участники разработают концепции медийного сопровождения для резидентов арт-кластера «Таврида», проработают айдентику для Ливадийского дворца-музея и дизайн его сувенирной продукции, создадут коллекцию одежды для брендов «CODERED» и «Арт.Молодость», сформируют профессиональное портфолио, которое позволит принимать участие в конкурсах и выставках современного искусства.

«Русское лето»

Третий образовательный заезд «Русское лето» пройдет с 21 по 27 июня на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму и объединит 400 участников со всей страны. В программе заезда арт-школы для современных музыкантов и специалистов медиасферы, арт-школа «Херсонес Таврический», разработанная совместно с историческим музеем-заповедником, а также арт-школа по созданию уникальных туристических маршрутов Белгородской области.

По итогам образовательного заезда участники разработают туристические маршруты по достопримечательностям, точкам притяжения и малознакомым местам Белгородской области, создадут контент для цифровых ресурсов арт-кластера, разработают концепции арт-объектов для Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», а также создадут новые музыкальные произведения и узнают о возможностях продвижения в индустрии электронной музыки в России.

Более подробно ознакомиться с образовательными заездами и подать заявку можно на официальном сайте арт-кластера «Таврида».

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