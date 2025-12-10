Молодежь Подмосковья посмотрела фильм о штурмовых медиках ко Дню Героев Отечества

В Яхроме прошел кинопоказ документального фильма о работе штурмовых медиков, приуроченный ко Дню Героев Отечества, в рамках проекта «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ!». В мероприятии приняли участие более 360 студентов и волонтеров из разных городов региона, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

В Подмосковье ко Дню Героев Отечества прошли памятные и просветительские мероприятия, среди которых выделился масштабный кинопоказ для молодежи. В Яхроме более 360 студентов, волонтеров и активистов из десяти городов региона посмотрели документальный фильм режиссера Клима Поплавского «300/200: Как парни братьев домой возвращали». Показ состоялся в рамках проекта «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ!», который реализует министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с телеканалом RT.

Перед началом фильма участники ознакомились с выставкой «Защита суверенитета Российского государства. История и современность», подготовленной министерством юстиции России и Российским историческим обществом. Экспозиция включала архивные документы и фотографии, иллюстрирующие борьбу за национальный суверенитет.

Фильм погружает зрителя в будни эвакуационной группы штурмовых медиков, работающих на передовой в приграничной Демидовке Белгородской области в апреле 2025 года. Картина показывает рискованные спасательные операции под огнем, а также личные истории бойцов. После показа молодежь пообщалась с ветераном боевых действий, майором запаса Аленом Ямковым, который поделился опытом службы и ответил на вопросы о преодолении страха и адаптации после боевых действий.

Мероприятие прошло при поддержке Ассоциации ветеранов СВО Московской области и стало частью национального проекта «Молодежь и дети».

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.