Молодежь Подмосковья получит поддержку в развитии сельских бизнес-идей

Российский союз сельской молодежи и Федеральное агентство по делам молодежи запускают новый проект под названием «Молодые предприниматели села», целью которого является поддержка и развитие молодежного предпринимательства в сельской местности. В рамках данного проекта пройдет масштабный конкурс по бизнес-планированию, в котором могут участвовать жители Московской области в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

К участию в конкурсе приглашаются команды школьников, студентов средних и высших учебных заведений, а также молодых предпринимателей и специалистов. Участникам предстоит разработать идеи для бизнес-стартапов и реализовать крупные инновационные проекты, направленные на развитие села. Основные направления конкурса включают фермерство и переработку сельскохозяйственной продукции, народные промыслы и творчество, сельский туризм и торговлю, а также номинацию «Свободное направление».

Лучшие проекты будут отобраны для защиты перед высококвалифицированными экспертами и бизнес-наставниками. Победители смогут получить дипломы и памятные подарки, а все участники конкурса получат возможность пройти обучающий курс «Сельский стартап», в результате которого они станут обладателями именных электронных сертификатов. Зарегистрироваться на конкурс можно на сайте молодежьсела.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.